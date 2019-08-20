384 литра молока на головку сыра! Как в Швейцарии изготавливают грюйер

Так же, как во Франции называться шампанским или коньяком могут только напитки, произведенные в определенных провинциях, в Швейцарии грюйер – это сыр только из определенных регионов и сваренный по рецепту тысячелетней давности. Секрет сыроделы берегут до сих пор.

Для изготовления одной головки сыра нужно 384 литра молока. Его ежедневно завозят из ферм, с которыми сотрудничают десятилетиями.

Сыровар Жак Екофе предан своей профессии уже более 15 лет. Работа – не из легких. Весь процесс нужно отслеживать поминутно. Мужчина постоянно делает замеры и снимает пробы. Ведь сыр ждать не может, потому что в бочке кипит жизнь: бактерии работают.

Процесс хоть и почти полностью автоматизирован, от этого не менее яркий. Целые группы туристов едут за сотни километров, чтобы увидеть рождение грюйера собственными глазами. Затем они идут в ресторан, магазин, а вот в специальные камеры, где сыр созревает – туристам вход запрещен.

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Если не принимать во внимание температуру, влажность, специальную одежду, в котором там нужно находиться, то там все очень напоминает банковское хранилище. Но, вместо слитков золота там – сыр. Один круг стоит 640 швейцарских франков.

Есть разные сорта сыра, их готовность зависит от возраста. Обычно начинают есть грюйер после 5 месяцев. 5-7 месяцев – это молодой сыр. С 7 до 10 месяцев – это средний возраст грюйера, этот вид наиболее популярен среди покупателей. И далее, до 24 месяцев – это крепкий сыр.

Одна головка грюйера весит 35 кг. Для правильного остывания головки в определенное время переворачивают. Надо иметь серьезные мышцы, чтобы справиться с такой работой. Грюйера производят всего 5 видов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Египте нашли самый старый сыр в мире.

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