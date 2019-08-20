384 літри молока на голівку сиру! Як у Швейцарії виготовляють грюєр

Так само, як у Франції називатися шампанським чи коньяком можуть тільки напої, вироблені в певних провінціях, у Швейцарії грюєр – це сир лише з певних регіонів та зварений за рецептом тисячолітньої давності. Секрет сировари бережуть до сьогодні.

Для виготовлення однієї голівки сиру потрібно 384 літри молока. Його щодня завозять з ферм, з якими співпрацюють десятиліттями.

Сировар Жак Екофе відданий своїй професії вже понад 15 років. Робота – не з легких. Весь процес потрібно відстежувати похвилинно. Чоловік постійно робить заміри та знімає проби. Адже сир чекати не може, бо у діжці вирує життя: бактерії працюють.

Процес хоч і майже повністю автоматизований, від того не менш яскравий. Ціли групи туристів їдуть за сотні кілометрів аби побачити народження грюєра на власні очі. Потім вони йдуть в ресторан, магазин, а от до спеціальних камер, де сир достигає – туристам вхід заборонений.

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Якщо не брати до уваги температуру, вологість, спеціальний одяг, в якому там потрібно знаходитись, то там все дуже нагадує банківське сховище. Але, замість зливків золота там – сир. Одне коло коштує 640 швейцарських франків.

Є різні сорти сиру, їхня готовність залежить від віку. Зазвичай починають їсти грюєр після 5 місяців. 5-7 місяців – це молодий сир. З 7 до 10 місяців – це середній вік грюєру, цей вид найбільш популярний серед покупців. І далі, до 24 місяців – це міцний сир.

Одна голівка грюєру важить 35 кг. Для правильного вистигання голівки в певний час перевертають. Треба мати неабиякі м’язи, аби впоратися з такою роботою. Грюєру виробляють всього 5 видів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Єгипті знайшли найстаріший сир у світі.

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