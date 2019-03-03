Швыряют сыр на лицо ребенку: родители запустили странный челлендж в сети
В социальных сетях родители запустили челлендж, суть которого швырнуть кусок сыра на лицо ребенку.
Ролики родители публикую в Instagram под хештегом #cheesechallenge.
Нужно бросить кусок сыра на лицо ребенку. В сети также есть и вариации на эту тему, где сыр лет в домашних питомцев или взрослых людей.
В комментариях пользователи негодуют и называют такое поведение по отношению к ребенку унизительным. Есть и те, кто защищает челленж, говоря, что это забава, а детям это самим нравится. Однако сторонников явно меньше.