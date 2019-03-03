В социальных сетях родители запустили челлендж, суть которого швырнуть кусок сыра на лицо ребенку.

Ролики родители публикую в Instagram под хештегом #cheesechallenge.

Нужно бросить кусок сыра на лицо ребенку. В сети также есть и вариации на эту тему, где сыр лет в домашних питомцев или взрослых людей.

В комментариях пользователи негодуют и называют такое поведение по отношению к ребенку унизительным. Есть и те, кто защищает челленж, говоря, что это забава, а детям это самим нравится. Однако сторонников явно меньше.

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Фото: unsplash.