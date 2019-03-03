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Швыряют сыр на лицо ребенку: родители запустили странный челлендж в сети

В социальных сетях родители запустили челлендж, суть которого швырнуть кусок сыра на лицо ребенку.

Швыряют сыр на лицо ребенку: родители запустили странный челлендж в сети

Ролики родители публикую в Instagram под хештегом #cheesechallenge.

Нужно бросить кусок сыра на лицо ребенку. В сети также есть и вариации на эту тему, где сыр лет в домашних питомцев или взрослых людей.

В комментариях пользователи негодуют и называют такое поведение по отношению к ребенку унизительным. Есть и те, кто защищает челленж, говоря, что это забава, а детям это самим нравится. Однако сторонников явно меньше.

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Ранее Факты ICTV писали, что один из стримеров сервиса Twitch решил расслабиться и пообщаться с подписчиками, но в итоге уснул во время эфира.

Фото: unsplash.

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