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4,2 тыс. км до конца года: как ремонтируют украинские дороги

Более 2 тыс. км дорог в Украине уже восстановлено, 800 — почти на финишной прямой, а к концу года Укравтодор планирует отремонтировать еще 4,2 тыс. км дорожного покрытия.

Сейчас дорожники активно работают над международной трассе Киев — Чернигов. К ремонту привлечена азербайджанская компания. Говорят, что будут работать пока позволят погодные условия.

Объездная дорога вокруг Броваров уже почти на завершающем этапе — стелют последний слой асфальта.

Последний раз путепровод из столицы в Чернигов ремонтировали более 30 лет назад. Капитально восстанавливать 80 км трассы начали еще в прошлом году, завершить обещают в апреле.

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Стоимость строительства — более €130 млн. Это кредитные средства от ЕБРР. Кроме покрытия, полностью восстановят 25 мостов и искусственных сооружений, в том числе вдоль дороги построят наземные и подземные пешеходные переходы. Все работы завершат за два года.

В следующем году на восстановление дорожной инфрастуктуры в госбюджете предусмотрели 150 млрд грн.

На днях Кабмин передал Укравтодору 61,5 млн грн на ремонт дорог общего значения на Львовщине.

Ранее эти деньги были предусмотрены для программы Минздрава по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкозаболеваний.

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