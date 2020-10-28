4,2 тис. км до кінця року: як ремонтують українські дороги

Понад 2 тис. км доріг в Україні вже відновлено, 800 – майже на фінішній прямій, а до кінця року Укравтодор планує відремонтувати ще 4,2 тис. км дорожнього покриття.

Нині дорожники активно працюють над міжнародною трасою Київ – Чернігів. До ремонту залучена азербайжанська компанія. Кажуть, що працюватимуть допоки дозволять погодні умови.

Об’їзна дорога навколо Броварів вже майже на завершальному етапі – стелять останній шар асфальту.

Востаннє шлях зі столиці до Чернігова ремонтували понад 30 років тому. Капітально відновлювати 80 км траси розпочали ще торік, завершити обіцяють у квітні.

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Вартість будівництва – понад €130 млн. Це кредитні кошти від ЄБРР. Крім покриття, повністю відновлять 25 мостів та штучних споруд, зокрема вздовж дороги зведуть наземні та підземні пішохідні переходи. Усі роботи завершать за два роки.

Наступного року на відновлення дорожньої інфрастуктури у держбюджеті передбачили 150 млрд грн.

Днями Кабмін передав Укравтодору 61,5 млн грн на ремонт доріг загального значення на Львівщині.

Раніше ці гроші були передбачені для програми МОЗ щодо вдосконалення молекулярно–генетичної діагностики онкозахворювань.

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