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400 км гирлянд и 10-метровые елки: новогодние локации Киева, Львова и Одессы

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV Мирослава Прокопюк журналист Факти ICTV

Остается меньше месяца до новогодних праздников, в кафе, магазинах, торговых центрах уже появляется соответствующий декор, елки, звучит рождественская музыка. Предприниматели креативят, наперегонки украшают свои витрины, фасады. А вечером настроение добавляет праздничная иллюминация.

Где искать рождественский дух, пока еще не сияют главные новогодние елки и не работают ярмарки – далее в материале самые интересные локации.

До Нового года еще больше двух недель, а украинцы, уставшие от пандемии и будничных проблем, уже хотят праздника. В столице рождественское настроение уже есть, большинство ТРЦ, магазинов и кафе в новогоднем декоре и ярких огнях.

Традиционно среди рождественских передовиков – столичный ЦУМ. Ежегодно его новогодние витрины – это произведения искусства.

Сейчас за стеклом — ожившая сказка Щелкунчик, в каждом окне новый сюжет, яркие наряды, цветные леденцы и много иллюминации. А еще в этом году возле ЦУМа можно почувствовать запах Рождества, здесь создали специальный аромат, распыляемый вокруг.

Огнями засияла и киевская кондитерская фабрика, здесь более 200 тыс. фонариков.

Настоящий музей новогодней иллюминации впервые заработал на территории Добропарка, где весной киевляне и гости любуются тюльпанами.

Его владельцы последние семь лет украшают главную елку Украины на Софийской площади, ежегодно декор разный, после празднований оставались километры елочных гирлянд. Сейчас все мелькают здесь.

– Мы коллекционировали иллюминацию год за годом, и теперь решили все здесь представить, если посчитать, у нас где-то 400 километров, учитывая елку и украшение резиденции Доброчара. Очень много огоньков, — сказала директор Добропарка Виктория Рыжкова.

Сейчас это самый большой в Украине фестиваль иллюминации, огоньки на здании, внутри и на всей территории – более полусотни световых фигур сказочных героев, елки, некоторые высотой до 10 метров.

В предвкушении праздников и Львов, владельцы магазинов и ресторанов уже подготовили для туристов и местных жителей десятки новогодних фотозон.

Традиционно к украшению витрин и фасадов бизнес поощряют местные власти, в канун Нового года во Львове проводят конкурс на лучшее рождественское декорирование, победителям дают денежные премии.

Несмотря на совсем не новогоднюю дождливую погоду, праздничное настроение понемногу появляется и в Одессе. Витрины магазинов и ТРЦ только начинают украшать. А вот местные кафе и рестораны уже несколько недель в огнях.

Главные елки в городах зажгут уже в канун дня святого Николая, тогда заработают ярмарки. И мы полностью окунемся в новогодне-рождественский сезон.

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