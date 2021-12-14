400 км гірлянд та 10-метрові ялинки: новорічні локації Києва, Львова та Одеси

Залишається менше місяця до новорічних свят, у кав’ярнях, магазинах, торгових центрах вже з’являється відповідний декор, ялинки, лунає різдвяна музика. Підприємці креативлять, наввипередки прикрашають свої вітрини, фасади. А ввечері настрою додає святкова ілюмінація.

Де шукати різдвяний дух, поки ще не сяють головні новорічні ялинки та не працюють ярмарки – далі в матеріалі найцікавіші локації.

До Нового року ще понад двох тижнів, а українці, втомлені від пандемії та буденних проблем, уже хочуть свята. У столиці різдвяний настрій вже є, більшість ТРЦ, крамниць і кав’ярень у новорічному декорі та яскравих вогнях.

Традиційно серед різдвяних передовиків – столичний ЦУМ. Щороку його новорічні вітрини – це витвори мистецтва.

Нині за склом – ожила казка Лускунчик, у кожному вікні новий сюжет, яскраве вбрання, кольорові льодяники та багато ілюмінації. А ще цьогоріч біля ЦУМу можна відчути запах Різдва, тут створили спеціальний аромат, що розпилюють довкола.

Вогнями засяяла і київська кондитерська фабрика, тут понад 200 тис. ліхтариків.

Справжній музей новорічної ілюмінації вперше запрацював цьогоріч на території Добропарку, де навесні кияни та гості милуються тюльпанами.

Його власники останні сім років прикрашають головну ялинку України на Софійській площі, щороку декор різний, після святкувань залишалися кілометри ялинкових гірлянд. Нині всі мерехтять тут.

– Ми колекціонували ілюмінацію рік за роком, і тепер вирішили все тут представити, якщо порахувати, у нас десь 400 кілометрів, враховуючи ялинку та прикрашання резиденції Доброчара. Дуже багато вогників, – сказала директорка Добропарку Вікторія Рижкова.

Нині це найбільший в Україні фестиваль ілюмінації, вогники на будівлі, всередині та на всій території – понад півсотні світлових фігур казкових героїв, ялинки, деякі завишки до 10 метрів.

У передчутті свят і Львів, власники крамниць та ресторанів уже підготували для туристів і місцевих жителів десятки новорічних фотозон.

Традиційно до прикрашання вітрин та фасадів бізнес заохочує місцева влада, напередодні Нового року у Львові проводять конкурс на найкраще різдвяне декорування, переможцям дають грошові премії.

Попри зовсім не новорічну дощову погоду, святковий настрій потроху з’являється і в Одесі. Вітрини магазинів і ТРЦ тільки починають прикрашати. А от місцеві кав’ярні та ресторани вже кілька тижнів у вогнях.

Головні ялинки в містах запалять уже напередодні дня святого Миколая, тоді запрацюють ярмарки. І ми повністю поринемо в новорічно-різдвяний сезон.

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