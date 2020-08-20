400 лет истории Украины в одном фильме: в прокат выходит отечественная лента Толока

В прокат выходит украинская лента Толока режиссера Михаила Ильенко. Картина по мотивам баллады Тараса Шевченко. Это история о том, как женщина ждет своего любимого. Ее дом постоянно разрушают то одни, то другие захватчики украинской земли. Но вместе с соседями она каждый раз ее восстанавливает на том же месте.

Рассказать о Толоке как о украинском явление режиссер фильма Михаил Ильенко задумал еще 50 лет назад. К этому пытался найти отражение в литературе или поэзии, но не нашел. А поскольку общее дело и сплоченность помогает украинцам переживать тяжелые времена, то и показать это в киноискусстве, считает, было просто необходимо.

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Авторы пытаются показать историю Украины за последние 400 лет. Начинается все со строительства дома и именно он выступает в роли нашей страны в течение всего фильма. Его разрушают, затапливают, сжигают, но снова и снова совместно восстанавливают.

В фильме немало известных актеров и личностей. Снимали Толоку семь лет. Главная Героиня Иванна Ильенко говорит, что труднее всего было перевоплотиться из одной эпохи в другую в течение суток.

Фонд Вернись живым также присоединился к фильму Толока. Его руководитель Виталий Дейнега считает, что равнодушным лента не оставит никого и более украинского фильма он еще не видел. Кроме того, каждый, кто пойдет на фильм сможет также помочь и нашей армии.

7 грн с каждого билета, как и было с фильмом Киборги, пойдут на помощь армии, — объясняет Виталий Дейнега, основатель фонда Вернись живым.

В основу ленты легли строки из Шевченковской баллады В той Екатерины. А еще лейтмотивом стала авторская версия украинской народной песни Черные очка, как терн. Снять ленту удалось благодаря спонсорской поддержке и государственном финансировании. На широкие экраны Толока выйдет уже 21 августа.

Поддержка украинского кинематографа

Финансирование украинской киноиндустрии приносит свои плоды — 9-10% кинолент в прокате сейчас отечественного производства. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Свободы слова на ICTV.

В Украине существует пробел в финансировании сериалов, но критерии, каким образом средства должны выделяться на производство такого продукта, уже разработаны, добавил глава ведомства.

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