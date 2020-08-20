400 років історії України в одному фільмі: у прокат виходить вітчизняна стрічка Толока

У прокат виходить українська стрічка Толока режисера Михайла Іллєнка. Картина за мотивами балади Тараса Шевченка. Це історія про те, як жінка чекає свого коханого. Її хату постійно руйнують то одні, то інші загарбники української землі. Але разом із сусідами вона щоразу її відновлює на тому ж місці.

Розказати про Толоку як українське явище режисер фільму Михайло Іллєнко задумав ще понад 50 років тому. До цього намагався знайти відображення у літературі чи поезії, але не знайшов. А оскільки спільна справа і згуртованість допомагає українцям переживати найважчі часи, то і показати це у кіномистецтві, вважає, було просто необхідно.

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Автори намагаються показати історію України за останні 400 років. Починається все з будівництва хати і саме вона виступає у ролі нашої країни впродовж усього фільму. Її руйнують, затоплюють, спалюють, але знову і знову спільно відновлюють.

У стрічці чимало відомих акторів та особистостей. Знімали Толоку сім років. Головна Героїня Іванна Іллєнко каже, що найважче було перевтілитися з однієї епохи в іншу протягом доби.

Фонд Повернись живим також долучився до фільму Толока. Його керівник Віталій Дейнега вважає, що байдужим стрічка не залишить нікого і більш українського фільму він ще не бачив. Крім того, кожен хто піде на фільм зможе також допомогти і нашій армії.

7 грн з кожного квитка, так як і було з фільмом Кіборги, підуть на допомогу армії, – пояснює Віталій Дейнега, засновник фонду Повернись живим.

В основу стрічки лягли рядки із Шевченківської балади У тієї Катерини. А ще лейтмотивом стала авторська версія української народної пісні Чорні очка, як терен. Зняти стрічку вдалося завдяки спонсорській підтримці і державному фінансуванні. На широкі екрани Толока вийде вже 21 серпня.

Підтримка українського кінематографу

Фінансування української кіноіндустрії приносить свої плоди – 9-10% кінострічок у прокаті нині вітчизняного виробництва. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі Свободи слова на ICTV.

В Україні існує прогалина у фінансуванні серіалів, але критерії, яким чином кошти мають виділятися на виробництво такого продукту, вже розроблені, додав очільник відомства.

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