50 грн за техническую воду! Жители Снигиревки протестуют из-за тарифов

В райцентре Снигиревка Николаевской области из кранов течет недешевая техническая вода. Она жесткая от солей тяжелых металлов, поэтому, для питания люди покупают доочищенную в магазинах. А с нового года расходы на воду у них увеличатся. Водоканал повысил тариф на воду и канализацию до 50 грн за куб.

Семья Поповичей ежемесячно на воду тратит пол тысячи гривен. Вода из крана годится только, чтобы помыться или постирать. От накипи, бойлер и смесители меняют каждые три года. Еду готовят на очищенной воде из магазина.

С нового года кубометр воды будет стоить 50 грн. Люди не готовы к удорожанию некачественной воды. Поэтому, возмущенные, пришли на сессию горсовета требовать от депутатов отменить повышение.

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Коммунальный водоканал ежегодно наращивает убытки из-за несоответствия тарифа на затраты, – оправдывается городской голова.

Любовь Воронова проанализировала тариф и обнаружила накрутки. Людям предлагают платить даже за услуги частных юристов для водоканала.

Аргументы жителей на депутатов не повлияли. Новый тариф таки оставили. Впрочем, предусмотрели 600 тыс грн для водоканала, чтобы хотя бы в следующем году вода не дорожала. Инициативная группа горожан с таким решением не согласна. Теперь люди будут обращаться к финансовой инспекции, чтобы проверить, куда с предприятия текут деньги.

Факты ICTV ранее писали о том, что Николаевский водоканал отключает должников за воду.

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