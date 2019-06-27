За неуплату от 500 грн. Николаевский водоканал отключает должников за воду

Николаевский водоканал отключает должников за воду. Теперь это позволяет закон о жилищно-коммунальные услуги. Слесари пломбируют краны на трубе ввода. Пока блокируют должников из частного сектора и ищут технические возможности делать это и в многоквартирных домах. Первые на отключение – более полутысячи абонентов с долгом от 500 гривен до 27 тыс. В общем жители Николаева должны водоканалу почти 100 млн грн. В свою очередь предприятие задолжало за электроэнергию, угрожает отключением от воды всему городу.

Первые пол тысячи должников получили сообщение об отключении месяц назад. Слесари идут к тем, кто задолжав водоканала от пятисот гривен до 27 тыс., и не отреагировал на предупреждение.

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В здании за солидным забором задолжали 17 тыс. грн. Во двор слесарей не пустили. Они пообещали вернуться с экскаватором и перекрыть водопровод на улице.

Задача отключить должников не ставят, – говорят в водоканале. Иногда срабатывает предупреждение и люди реструктуризируют долг. С тех пор, как Верховная рада разрешила блокировать воду за долги, предупреждения срабатывают чаще. Абоненты должны оплатить Николаевводоканалу.

В многоквартирных домах водоканал второй год практикует перекрытия канализации у должников. После этого большинство абонентов все выплачивают сразу. Без водоотведения остается сто квартир.

К слову, рекордные 50 млрд грн! Чем грозят долги населения за коммуналку.

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