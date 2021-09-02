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Людмила Грубнік |

50 — поддельные: украинские пограничники проверяют Covid-сертификаты путешественников

Пограничники Львовской области показали, как проверяют подлинность сертификатов о вакцинации от коронавируса.

С помощью специальных программ они сканируют QR-код.

Сейчас к сети цифровых Covid-сертификатов подключены почти 40 стран.

В пограничных пунктах Львовской области менее чем за месяц проверили более 3 тыс. документов о прививках у тех, кто въезжал в Украину. И 50 из них оказались поддельными.

Сертификаты о вакцинации от коронавируса дают возможность украинцам путешествовать за границу во время пандемии, пользоваться общественным транспортом и посещать ТРЦ, рестораны в других странах.

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Их можно получить только после двух доз вакцины. В то же время во время путешествий в Европу важно, чтобы вещества одобрил регулятор ЕС.

В то же время в Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки могут получить все граждане старше 18 лет. Укол могут сделать даже беременные и дети в отдельных случаях (по состоянию здоровья, при выезде за границу для проживания, обучения, участия в мероприятиях).

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