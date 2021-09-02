50 – підроблені: українські прикордонники перевіряють Covid-сертифікати мандрівників

Прикордонники Львівської області показали, як перевіряють справжність сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

За допомогою спеціальних програм вони сканують QR-код.

Нині до мережі цифрових Covid-сертифікатів під’єднані майже 40 країн.

У прикордонних пунктах Львівщини менш ніж за місяць перевірили понад 3 тис. документів про щеплення у тих, хто в’їжджав до України. І 50 з них виявилися підробленими.

Сертифікати про вакцинацію від коронавірусу дають змогу українцям подорожувати за кордон під час пандемії, користуватися громадським транспортом та відвідувати ТРЦ, ресторани в інших країнах.

Їх можна отримати лише після двох доз вакцини. Водночас під час подорожей до Європи важливо, щоб речовини схвалив регулятор ЄС.

Водночас в Україні продовжується вакцинація від коронавірусу. Щеплення можуть отримати всі громадяни старше 18 років. Укол можуть зробити навіть вагітні та діти в окремих випадках (за станом здоров’я, під час виїзду за кордон для проживання, навчання, участі у заходах).

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