500 тыс. грн на компостирование: в конкурсе Наша громада определился победитель

30 сентября победу в конкурсе Наша громада одержала Вознесенская община из Николаевской области с проектом Компостуй – громаду гуртуй.

За 500 тыс. грн от USAID община сможет перерабатывать отходы на удобрение. Это не только разгрузит свалку, но и позволит заработать.

– Нам было очень важно одержать эту победу, потому что и экология, и экономика сейчас очень важны. Я очень рад, что наш проект поддержали, и уверен, что это станет движущей силой для нашей программы, – говорит глава Вознесенской городской территориальной общины Евгений Величко.

До финала из почти 300 общин дошли только 26. Половину выбрали благодаря интернет-голосованию, другую половину – профессиональное жюри.

Глава правления общественной организации Украинский кризисный медиацентр Валерий Чалый признается: сложнее всего было осознать, что победитель будет все-таки один.

– Среди такого количества действительно хороших, добротных проектов было сложно выбрать даже лучшие 26, – говорит Валерий Чалый.

Финалисты, которые не победили, от участия в проекте тоже выиграли. Потому что после выхода о них спецсюжетов на телеканалах ICTV и СТБ некоторыми идеями заинтересовались потенциальные инвесторы и областные чиновники.

– Благодаря сюжету наши старики получили здание, где ранее была сельский совет, и это одно из лучших зданий на нашей территории. Мы уже имеем план для дальнейших действий, – радуется глава Веселовской общины Запорожской области Петр Кияшко.

Уникальным социальным проектом, который доказал, что в Украине хватает активных людей и общин, которые готовы менять жизнь к лучшему, доволен руководитель медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий:

– То, что благодаря телевизионным сюжетам активные общины и без победы получили инвестиции – это составляющая нашего плана. Мы считаем, что фокус на качественных людях помогает решить проблему.

Конкурс Наша громада StarLightMedia организовала совместно с Украинским кризисным медиацентром в рамках Программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE).

За пять лет эта программа оказала финансовую поддержку реформе децентрализации на $67 млн.

Благодаря этому территориальные общины начали самостоятельно хозяйничать, и их бюджеты выросли в несколько раз.

Будет ли продолжение проекта Наша громада, пока тайна. Однако в USAID обещают и в дальнейшем поддерживать реформу децентрализации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.