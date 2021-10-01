500 тис. грн на компостування: у конкурсі Наша громада визначився переможець

30 вересня перемогу в конкурсі Наша громада здобула Вознесенська громада з Миколаївської області із проектом Компостуй – громаду гуртуй.

За 500 тис. грн від USAID громада зможе переробляти відходи на добриво. Це не лише розвантажить сміттєзвалище, а й дасть змогу заробити.

– Нам було дуже важливо здобути цю перемогу, тому що і екологія, й економіка зараз дуже важливі. Я дуже радий, що наш проект підтримали, і впевнений, що це стане рушієм для нашої програми, – говорить голова Вознесенської міської територіальної громади Євген Величко.

До фіналу із майже 300 громад дійшли лише 26. Половину обрали завдяки інтернет-голосуванню, іншу половину – фахове журі.

Голова правління Громадської організації Український кризовий медіацентр Валерій Чалий зізнається: найскладніше було усвідомити, що переможець буде все-таки один.

– Серед такої кількості дійсно хороших, добротних проектів було складно обрати навіть найкращі 26, – говорить Валерій Чалий.

Фіналісти, які не перемогли, від участі в проекті теж виграли. Бо після виходу про них спецсюжетів на телеканалах ICTV та СТБ деякими ідеями зацікавилися потенційні інвестори й обласні урядники.

– Завдяки сюжету наші люди похилого віку отримали будівлю, де раніше була селищна рада, і це одна з кращих будівель на нашій території. Ми вже маємо план для подальших дій, – тішиться голова Веселівської громади Запорізької області Петро Кіяшко.

Унікальним соціальним проектом, який довів, що в Україні вистачає активних людей і громад, які готові змінювати життя на краще, задоволений керівник медіагрупи StarLightMedia Олександр Богуцький:

– Те, що завдяки телевізійним сюжетам активні громади й без перемоги отримали інвестиції – це складова нашого плану. Ми вважаємо, що фокус на якісних людях допомагає вирішити проблему.

Конкурс Наша громада StarLightMedia організувала спільно з Українським кризовим медіацентром у межах Програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE).

За п’ять років ця програма надала фінансову підтримку реформі децентралізації на $67 млн.

Завдяки цьому територіальні громади почали самостійно господарювати, і їхні бюджети зросли в кілька разів.

Чи буде продовження проекту Наша громада, поки таємниця. Однак в USAID обіцяють і надалі підтримувати реформу децентралізації.

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