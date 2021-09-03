57 боев и ни одного поражения: история 13-летней девочки-боксера Киры Макогоненко

За впечатляющую скорость на ринге ее называют Розовой Пантерой. Она отправляет в нокаут всех, кто решил с ней побороться — 57 боев и ни одного поражения — среди соперников и мальчики, и старшие по возрасту спортсмены. Харьковской боксерше Кире Макогоненко всего тринадцать, а о ней уже говорят как об одном из самых перспективных боксеров мира.

Недавно на юниорском чемпионате Европы она победила в поединке соперницу из России и станцевала гопака прямо на ринге. На свою первую тренировку после триумфальной победы на юниорском Чемпионате Европы в Сараево в спортклуб в харьковском микрорайоне Салтовка — 13-летняя Кира Макогоненко пришла с сине-желтым флагом.

— Я показала, что Украина — лучшая страна в мире, и я очень люблю свою страну и готова ее представлять, — говорит Кира.

За победу и украинский флаг на ринге Киру благодарила чуть ли не вся Украина. И хотя организаторы чемпионата угрожали дисквалификацией, ведь по правилам Международной ассоциации бокса флаги на ринге запрещены, о своем поступке она не жалеет.

— Я думаю, в связи с этим нам и не дали лучшего боксера, дали другой девочке, но если бы меня спросили, повторили ли бы мы этот поступок, я твердо говорю: Да!, чтобы все увидели кто побеждает, — признался отец и тренер спортсменки Артем Макогоненко.

Артем Макогоненко — папа Киры и ее тренер. Сам чемпион мира сначала не хотел, чтобы дочь стала боксером. С трех лет, говорит, занималась спортивной гимнастикой, и когда напросилась в ринг, понял, что это будущая чемпионка.

После поединка в 2017 году в Харькове, который был одним из первых, у Киры появились первые поклонники, девочку прозвали Розовой Пантерой — за ее любимый цвет одежды и молниеносную скорость.

А когда папа начал выкладывать видео тренировок в соцсети — количество фанатов начало расти с бешеной скоростью — сейчас их около 150 тыс., а среди друзей — именитые спортсмены мира.

Киру называют вундеркиндом — она ​​отличница в школе, и в этом году за парту, как все школьники, не сядет — учиться дистанционно. Цель у девочки большая — олимпийское чемпионство. За успешность отец Киры не переживает — она научилась органично совмещать спорт и учебу.

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