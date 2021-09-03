57 боїв і жодної поразки: історія 13-річної дівчинки-боксера Кіри Макогоненко

За вражаючу швидкість на рингу її називають Рожевою Пантерою. Вона відправляє в нокаут всіх, хто вирішив з нею позмагатися – 57 боїв і жодної поразки – серед суперників і хлопці, і старші за віком спортсмени. Харківській боксерці Кірі Макогоненко всього тринадцять, а про неї вже говорять як про одну з найперспективніших боксерів світу.

Нещодавно на юніорському чемпіонаті Європи вона перемогла у поєдинку суперницю з Росії і станцювала гопака просто на ринзі. На своє перше тренування після тріумфальної звитяги на юніорському Чемпіонаті Європи у Сараєві до спортклубу у харківському мікрорайоні Салтівка – 13-річна Кіра Макогоненко прийшла із синьо-жовтим стягом.

— Я показала, що Україна – найкраща країна у світі, і що я дуже люблю свою країну і готова її представляти, – каже Кіра.

За перемогу й український прапор на ринзі Кірі дякувала чи не вся Україна. І хоча організатори чемпіонату погрожували дискваліфікацією, адже за правилами Міжнародної асоціації боксу прапори на рингу заборонені, про свій вчинок вона не шкодує.

— Я думаю, у зв’язку з цим нам і не дали найкращого боксера, дали іншій дівчинці, але якби мене запитали, чи повторили б ми цей вчинок, я твердо кажу: Так!, щоб всі побачили хто перемагає, – зізнався батько та тренер спортсменки Артем Макогоненко.

Артем Макогоненко – тато Кіри і її тренер. Сам чемпіон світу спершу не хотів, щоб донька стала боксером. З трьох років, каже, займалася спортивною гімнастикою, та коли напросилася у ринг, зрозумів, що це майбутня чемпіонка.

Після поєдинку у 2017 році у Харкові, який був одним із перших, у Кіри з’явилися перші прихильники, дівчинку прозвали Рожевою Пантерою – за її улюблений колір одягу та блискавичну швидкість.

А коли тато почав викладати відео тренувань в соцмережі – кількість фанатів почала зростати з шаленою швидкістю – нині їх близько 150 тис., а серед друзів – імениті спортсмени світу.

Кіру називають вундеркіндом – вона відмінниця в школі, та цьогоріч за парту, як усі школярі, не сяде – вчитиметься дистанційно. Мета у дівчинки велика – олімпійське чемпіонство. За успішність батько Кіри не переживає – вона навчилася органічно поєднувати спорт і навчання.

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