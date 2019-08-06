57 погибших и 18 тысяч в больницах: последствия аномальной жары в Японии

В Японии из-за жары за неделю погибли 57 человек, еще более 18 тысяч – госпитализированы.

Большинство тех, кто пострадал или умер – это люди пожилого возраста, которые часто не включают дома кондиционеров, чтобы экономить. Об этом сообщают в Управлении по борьбе со стихийным бедствием страны.

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Больше всего людей попали в больницы в столице страны. Даже ночью в Токио температура достигает +30 градусов.

Аномальная жара здесь задержалась из-за высокого давления в атмосфере над японским архипелагом.

Напомним, в августе на всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода.

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