57 погибших и 18 тысяч в больницах: последствия аномальной жары в Японии
В Японии из-за жары за неделю погибли 57 человек, еще более 18 тысяч – госпитализированы.
Большинство тех, кто пострадал или умер – это люди пожилого возраста, которые часто не включают дома кондиционеров, чтобы экономить. Об этом сообщают в Управлении по борьбе со стихийным бедствием страны.
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Больше всего людей попали в больницы в столице страны. Даже ночью в Токио температура достигает +30 градусов.
Аномальная жара здесь задержалась из-за высокого давления в атмосфере над японским архипелагом.
Напомним, в августе на всей территории Украины сохранится теплая и сухая погода.
2019-08-06Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.