57 загиблих та 18 тисяч у лікарнях: наслідки аномальної спеки у Японії

У Японії через спеку за тиждень загинули 57 людей, ще понад 18 тисяч – госпіталізовані.

Більшість тих, хто постраждав або помер – це люди похилого віку, які часто не вмикають удома кондиціонерів, аби заощаджувати. Про це повідомляють в Управлінні боротьби зі стихійним лихом країни.

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Найбільше людей потрапили до лікарень у столиці країни. Навіть вночі у Токіо температура сягає +30 градусів.

Аномальна спека тут затрималася через високий тиск в атмосфері над японським архіпелагом.

Нагадаємо, у серпні на всій території України збережеться тепла і суха погода.

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