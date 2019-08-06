57 загиблих та 18 тисяч у лікарнях: наслідки аномальної спеки у Японії
У Японії через спеку за тиждень загинули 57 людей, ще понад 18 тисяч – госпіталізовані.
Більшість тих, хто постраждав або помер – це люди похилого віку, які часто не вмикають удома кондиціонерів, аби заощаджувати. Про це повідомляють в Управлінні боротьби зі стихійним лихом країни.
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Найбільше людей потрапили до лікарень у столиці країни. Навіть вночі у Токіо температура сягає +30 градусів.
Аномальна спека тут затрималася через високий тиск в атмосфері над японським архіпелагом.
Нагадаємо, у серпні на всій території України збережеться тепла і суха погода.
2019-08-06Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.