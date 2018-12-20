577 лошадей и 310 км/ч: Mercedes объявил цены на купе AMG GT

Немецкий Mercedes объявил ценники на новую модель своего 4-дверного купе AMG GT.

Кроме роскошного салона премиум-класса, авто будет отличаться немалой мощностью. 4-литровый твин-турбо мотор на 577 лошадиных сил будет разгонять Мерс в первую сотню чуть больше, чем за 3 секунды, а максималка ограничена на отметке 310 километров в час.

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Такая версия под названием GT 63 будет стоить почти 137 тысяч долларов. А вот быстрее модель с приставкой S и мощным двигателем на 630 лошадиных сил обойдется в 160 тысяч долларов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Mercedes рассекретил новый кроссовер GLE.

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