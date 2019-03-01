7 га леса за считанные дни. В Пуще Водице ради жилого массива уничтожают столетние деревья

Известная на всю страну рекреационная зона под Киевом Пуща Водица вскоре может превратиться в сплошную пустыню. После нового года там массово начали вырубать вековые сосны и дубы. И делает это столичный застройщик по разрешению чиновников. Под прикрытием комплекса для оздоровления там решили построить целое жилой городок. Для этого уже строители срезали более двухсот деревьев.

В начале 2019, в столетних лесах загудели бензопилы и топоры. 7 га столетнего леса исчезли за считанные дни.

Территорию рекреационной зоны арендовал застройщик и планирует возвести целый комплекс пятиэтажек. Но чтобы начать масштабное строительство мешали деревья. Поэтому он вообще уничтожил 7 га драгоценного леса, говорят активисты. К этому, предприниматель обманул городскую власть. Потому что сначала обещал здесь свести курортный комплекс, а не жилой квартал.

Смотрите: Янтарный беспредел на Ровенщине: уничтожено 200 гектаров леса

У себя на сайте застройщик не скрывает – строит полноценный жилой комплекс и уже активно идет распродажа. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 600 тыс. грн. Значительную часть квартир уже продали.

Комментировать ситуацию на камеру сам застройщик отказался. Прислали только письменный ответ. Мол, строить апартаменты им позволил Киевсовет. А за каждое срубленное дерево они заплатили в бюджет города по 3,5 тыс. грн. То есть уничтожение двух сотен вековых деревьев компании обошлось в 725 тыс. грн. Правда, в Киевсовете о скандале говорить не хотят. На запрос Фактов там никто не ответил.

Поэтому, чтобы уберечь лес, местные активисты сейчас обивают пороги городской власти. Также жители Пущи опубликовали петицию на сайте Киевсовета. Требуют разорвать договор об аренде.

К слову, Карпаты продолжают уничтожать: 4 схемы незаконного вывоза древесины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.