7 га лісу за лічені дні. У Пущі Водиці заради житлового масиву нищать столітні дерева

Відома на всю країну рекреаційна зона під Києвом Пуща Водиця незабаром може перетворитися на суцільну пустелю. Після нового року там масово почали вирубувати вікові сосни та дуби. І робить це столичний забудовник за дозволом чиновників. Під прикриттям комплексу для оздоровлення там вирішили збудувати ціле житлове містечко. Для цього вже будівельники зрізали понад дві сотні дерев.

На початку 2019 у столітніх лісах загуділи бензопили та сокири. 7 га столітнього лісу зникли за лічені дні.

Територію рекреаційної зони орендував забудовник і планує звести цілий комплекс п’ятиповерхівок. Але щоб розпочати масштабне будівництво заважали дерева. Тож він загалом знищив 7 га дорогоцінного лісу, кажуть активісти. До того підприємець обманув міську владу. Бо спочатку обіцяв тут звести курортний комплекс, а не житловий квартал.

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У себе на сайті забудовник не приховує – будує повноцінний житловий комплекс і вже активно триває розпродаж. Вартість однокімнатного помешкання стартує від 600 тис. грн. Значну частину квартир уже продано.

Коментувати ситуацію на камеру сам забудовник відмовився. Надіслали тільки письмову відповідь. Мовляв, будувати апартаменти їм дозволила Київрада. А за кожне зрубане дерево вони заплатили до бюджету міста по 3,5 тис. грн. Тобто знищення двох сотень вікових дерев компанії обійшовся у 725 тис. грн. Щоправда, у Київраді про скандал говорити не воліють. На запит Фактів там не відповіли.

Тож аби вберегти ліс, місцеві активісти нині оббивають пороги міської влади. Також мешканці Пущі опублікували петицію на сайті Київради. Вимагають розірвати договір про оренду.

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