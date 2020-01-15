80 квартир в Киеве отключены от газа: почему и кто виновен

С Нового года без газа живут жители 80-квартирного дома Киева. Накануне нового года произошла авария. 31 декабря между отопительной и газовой трубой заискрило. Газ сразу перекрыли. Люди просили помощи и в ЖЭКе, и у местной власти, а также звонили на горячую правительственную линию. Ответ везде один.

Управляющая компания, на балансе которой дом, уверяют, все что могли, сделали. При участии газовиков и энергетиков провели аж 3 обследования. Установили – проблема в кабеле ДТЭК.

Но и у энергетиков своя правда. Последствия аварии должны ликвидировать работники ЖЭКа, потому что они не следили за внутренними электросетями.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Харьковщине людей заставляют платить за газ, который они не сжигали.

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