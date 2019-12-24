Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

На Харьковщине людей заставляют платить за газ, который они не сжигали

В Староверовке – это село на четыре тысячи душ, общее собрание. Селяни возмущены, что в платежках за газ снова, как и в прошлом отопительном сезоне, появились дополнительные кубы.

Ирина ежемесячно отправляет данные со счетчика в Харьковгазу – в платежке эту цифру умножают на коэффициент, в результате сумма к оплате увеличивается на 10%. Этот коэффициент зимой выше, зависит он еще и от места расположения счетчика – больше платят те, у кого он на улице. В итоге ежемесячно потребителям дополнительно приходится выкладывать до 500 грн.

Чтобы газ не отрезали, женщина заплатила почти 1200 грн за шесть месяцев прошлого отопительного сезона, и в октябре вновь получила платежку с дополнительными коэффициентами. И такая ситуация почти в каждом дворе. Откуда там взялись кубы – объяснить должны представители облгаза, но на встречу с селянами они не пришли.

В облгазе объясняют, дополнительные кубы – это потери их предприятия во время транспортировки газа к потребителю, которые до октября 2018 года, вроде бы, не учитывали.

Смотрите: 50 грн за техническую воду! Жители Снигиревки протестуют из-за тарифов

В Нацкомиссии говорят – это неправда, производственные потери облгазов уже включены в тариф потребителей и полностью им покрываются, а методика приведения объемов газа в стандартных условиях может применяться только к предприятиям, а не бытовым потребителям.

В ноябре прошлого года комиссия постановлением запретила облгазам начислять дополнительные кубы бытовым потребителям, и обязали сделать перерасчет. Облгазы не выполнили это и Нацкомиссия весной оштрафовала их на миллионы гривен. И будет штрафовать до тех пор, пока облгазам станет невыгодно нарушать закон.

Региональные газовые компании и Нацкомиссия судятся. Если компании проигрывают – потребители смогут требовать возврата денег, уплаченных за дополнительные кубы.

В Кабмине говорят, вмешиваться в дело правительство не имеет права, но думают – как вернуть людям деньги.

Между тем 16 региональных газовых компаний получили новые штрафы – теперь уже от Антимонопольного комитета Украины на общую сумму 278 млн грн. Облгазы обязали перечислить потребленное людьми и компенсировать им расходы за дополнительные кубы. Облгазы обещают судиться пока точку не поставит Фемида. О перечислении платежек, говорят, не будет и речи.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Ровно начали поквартирно отключать должников.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Транзит российского газа: сколько заработает Украина за 5 лет
Транзит газа защищает Украину от полномасштабного вторжения РФ – Витренко
Квартальная или ежемесячная: украинцы могут выбрать цену на газ
Договорились о гуманном тарифе – Медведев о транзите газа через Украину
Санкции США vs морские потоки Газпрома: кто кого?
Селам на Харьковщине с 1 января грозит газовый апокалипсис
Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка