На Харьковщине людей заставляют платить за газ, который они не сжигали

В Староверовке – это село на четыре тысячи душ, общее собрание. Селяни возмущены, что в платежках за газ снова, как и в прошлом отопительном сезоне, появились дополнительные кубы.

Ирина ежемесячно отправляет данные со счетчика в Харьковгазу – в платежке эту цифру умножают на коэффициент, в результате сумма к оплате увеличивается на 10%. Этот коэффициент зимой выше, зависит он еще и от места расположения счетчика – больше платят те, у кого он на улице. В итоге ежемесячно потребителям дополнительно приходится выкладывать до 500 грн.

Чтобы газ не отрезали, женщина заплатила почти 1200 грн за шесть месяцев прошлого отопительного сезона, и в октябре вновь получила платежку с дополнительными коэффициентами. И такая ситуация почти в каждом дворе. Откуда там взялись кубы – объяснить должны представители облгаза, но на встречу с селянами они не пришли.

В облгазе объясняют, дополнительные кубы – это потери их предприятия во время транспортировки газа к потребителю, которые до октября 2018 года, вроде бы, не учитывали.

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В Нацкомиссии говорят – это неправда, производственные потери облгазов уже включены в тариф потребителей и полностью им покрываются, а методика приведения объемов газа в стандартных условиях может применяться только к предприятиям, а не бытовым потребителям.

В ноябре прошлого года комиссия постановлением запретила облгазам начислять дополнительные кубы бытовым потребителям, и обязали сделать перерасчет. Облгазы не выполнили это и Нацкомиссия весной оштрафовала их на миллионы гривен. И будет штрафовать до тех пор, пока облгазам станет невыгодно нарушать закон.

Региональные газовые компании и Нацкомиссия судятся. Если компании проигрывают – потребители смогут требовать возврата денег, уплаченных за дополнительные кубы.

В Кабмине говорят, вмешиваться в дело правительство не имеет права, но думают – как вернуть людям деньги.

Между тем 16 региональных газовых компаний получили новые штрафы – теперь уже от Антимонопольного комитета Украины на общую сумму 278 млн грн. Облгазы обязали перечислить потребленное людьми и компенсировать им расходы за дополнительные кубы. Облгазы обещают судиться пока точку не поставит Фемида. О перечислении платежек, говорят, не будет и речи.

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