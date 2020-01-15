80 квартир у Києві відключені від газу: чому та хто винен

З Нового року без газу живуть мешканці 80-квартирного будинку Києва. Напередодні нового року сталася аварія. 31 грудня між опалювальною та газовою трубою заіскрило. Газ одразу перекрили. Люди просили допомоги і в ЖЕКу, і в місцевої влади, і навіть телефонували на гарячу урядову лінію. Відповідь усюди одна.

Керуюча компанія, на балансі якої будинок, запевняють, все що могли, зробили. За участі газовиків та енергетиків провели аж 3 обстеження. Встановили – проблема у кабелі ДТЕК.

Та в енергетиків своя правда. Наслідки аварії мають ліквідовувати працівники ЖЕКу, бо вони не стежили за внутрішніми електромережами.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Харківщині людей змушують платити за газ, який вони не спалювали.

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