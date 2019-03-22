99% перевозчиков работают нелегально: как выбрать надежное такси

Сегодня таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник. В этот день более 100 лет назад на улицах Лондона появились первые автомобили.

Рынок такси в Украине – огромный, более 200 тыс. авто. И отечественное такси идет по мировым трендам и становится все более технологичным и удобным. Теперь большинство людей заказывают машины не через классические диспетчерские службы, а через мобильные приложения. Однако вместе с позитивными тенденциями на нашем рынке еще и множество отрицательных.

По неофициальным данным, онлайн-сервисы для заказа такси сейчас заполонили 60% рынка. Устроиться не сложно – надо приехать в офис, при себе иметь паспорт на себя и машину, права и страхования.

Таксисты признаются – чтобы устроиться в небольшие компании, достаточно скачать приложение и отправить фото автомобиля. Даром, что оно может быть даже не настоящим – никто не будет проверять. В профильной ассоциации говорят – из-за столь простой процедуру за рулем может быть либо-кто, а сама машина непонятного качества. К тому же, только 1 из 100 таксистов работает легально.

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То, что работают в тени, не скрывают и сами водители. И в этом, сетуют, – вина государства. Пробел в законодательстве и правда есть, такси никто не контролирует. В Мининфраструктуры в ближайшее время обещают обязать перевозчиков работать легально. В крупных компаниях говорят – пытаются вводить собственные правила, чтобы повысить безопасность такси.

Но пока глобальных правил на рынке это не изменило – как ни банально – безопасность пассажиров в их собственных руках. Эксперты советуют обращать внимание на состояние машины и водителя, сверять номера машины с теми, что указаны в приложении, и лучше переплатить за надежное такси, чем рисковать жизнью и здоровьем.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как во Львове водитель такси снес остановку.

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