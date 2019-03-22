99% перевізників працюють нелегально: як обрати надійне таксі

Нині таксисти всього світу відзначають своє професійне свято. Цього дня понад 100 років тому на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі.

Ринок таксі в Україні – величезний, більш як 200 тис. авто. І вітчизняне таксі йде за світовими трендами та стає дедалі технологічнішим та зручнішим. Тепер більшість людей замовляють автівки не через класичні диспетчерські служби, а через мобільні додатки. Проте разом із позитивними тенденціями на нашому ринку ще й безліч негативних.

За неофіційними даними, онлайн-сервіси для замовлення таксі нині заполонили 60% ринку. Влаштуватись не складно – треба приїхати в офіс, при собі мати паспорт на себе та автівку, права та страхування.

Таксисти зізнаються – аби влаштуватись у невеликі компанії, достатньо завантажити додаток та відправити фото автівки. Дарма, що воно може бути навіть не справжнім – ніхто не перевірятиме. У профільній асоціації кажуть – через настільки просту процедуру за кермом може бути будь-хто, а сама автівка будь-якої якості. До того ж, лише 1 зі 100 таксистів працює легально.

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Те, що працюють у тіні, не приховують і самі водії. Та в цьому, нарікають, – провина держави. Прогалина в законодавстві і справді є, таксі ніхто не контролює. У Мінінфраструктури найближчим часом обіцяють зобов’язати перевізників працювати легально. У великих компаніях кажуть – намагаються запроваджувати власні правила, аби підвищити безпечність таксі.

Та поки глобальних правил на ринку це не змінило – як не банально – безпека пасажирів у їх власних руках. Експерти радять звертати увагу на стан автівки та водія, звіряти номери машини з тими, що вказані в додатку, і краще переплатити за надійне таксі , аніж ризикувати життям та здоров’ям.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Львові водій таксі зніс зупинку.

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