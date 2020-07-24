Аккерманская крепость в Одесской области: как доехать и что посмотреть

В 70 км от Одессы находится одна из крупнейших и старейших крепостей Украины, которая внесена в предварительный список ЮНЕСКО — Аккерманская крепость. Здесь вы можете научиться гончарству, чеканке монет и стрельбе из лука.

Чтобы поощрить украинцев к путешествиям по Украине и, в частности, югом Одесской области, Офис президента совместно с Госагентством по развитию туризма начали акцию Путешествуй Украиной.

Аккерманская крепость — одна из крупнейших средневековых сооружений в Украине, ее площадь — 9 гектаров. Ежегодно укрепления посещают 100 тыс. туристов из Европы и Азии. Но пока границы большинства стран закрыты, Аккерман принимает украинцев.

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Ознакомившись со средневековой историей, можно посетить центр культуры вина, неподалеку в поселке Шабо. Здесь покажут, как изготавливают виноградный напиток и научат профессиональной дегустации.

Не только в Одессе и области можно путешествовать по Украине 2020. Куда ехать отдыхать летом 2020 и что стоит посмотреть — читайте на Фактах ICTV.

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