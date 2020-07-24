Аккерманська фортеця на Одещині: як доїхати та що подивитися

За 70 км від Одеси знаходиться одна з найбільших і найстаріших фортець України, яка внесена до попереднього списку ЮНЕСКО – Аккерманська фортеця. Тут ви можете навчитися гончарству, чеканці монет і стрільбі з луку.

Аби заохотити українців до подорожей Україною та, зокрема, півднем Одещини, Офіс президента спільно з Держагентством з розвитку туризму започаткували акцію Мандруй Україною.

Аккерманська фортеця – одна з найбільших середньовічних споруд в Україні, її площа – 9 гектарів. Щороку укріплення відвідують 100 тис. туристів із Європи та Азії. Та поки кордони більшості країн закриті, Аккерман приймає українців.

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Ознайомившись із середньовічною історією, можна завітати у центр культури вина, що неподалік у селищі Шабо. Тут покажуть, як виготовляють виноградний напій і навчать професійній дегустації.

Не лише в Одесі і області можна подорожувати по Україні 2020. Куди їхати відпочивати влітку 2020 і що варто подивитися – читайте на Фактах ICTV.

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