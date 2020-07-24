Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Подорожі

Аккерманська фортеця на Одещині: як доїхати та що подивитися

За 70 км від Одеси знаходиться одна з найбільших і найстаріших фортець України, яка внесена до попереднього списку ЮНЕСКО – Аккерманська фортеця. Тут ви можете навчитися гончарству, чеканці монет і стрільбі з луку.

Аби заохотити українців до подорожей Україною та, зокрема, півднем Одещини, Офіс президента спільно з Держагентством з розвитку туризму започаткували акцію Мандруй Україною.

Аккерманська фортеця – одна з найбільших середньовічних споруд в Україні, її площа – 9 гектарів. Щороку укріплення відвідують 100 тис. туристів із Європи та Азії. Та поки кордони більшості країн закриті, Аккерман приймає українців.

Дивіться: Відпочинок у Богуславі: туристичні місця та історія міста

Ознайомившись із середньовічною історією, можна завітати у центр культури вина, що неподалік у селищі Шабо. Тут покажуть, як виготовляють виноградний напій і навчать професійній дегустації.

Не лише в Одесі і області можна подорожувати по Україні 2020. Куди їхати відпочивати влітку 2020 і що варто подивитися – читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відпочинок в Одесі 2020: скільки коштує житло та їжа
Відпочинок в Одесі 2020: скільки коштує житло та їжа
На Одещині фермер виробляє екологічне пальне з залишків городини
На Одещині фермер виробляє екологічне пальне з залишків городини
Був упевнений, що справу замнуть: у Миколаєві судять копа, що зґвалтував школярку
Був упевнений, що справу замнуть: у Миколаєві судять копа, що зґвалтував школярку
Відпочинок в Одесі 2020: ціни і кращі місця
Відпочинок в Одесі 2020: ціни і кращі місця
Купатися в морі заборонено: воду на всіх пляжах Одеси визнано небезпечною
Купатися в морі заборонено: воду на всіх пляжах Одеси визнано небезпечною
Хотіла врятувати: в Одеському зоопарку через відвідувачку померло дитинча козулі
Хотіла врятувати: в Одеському зоопарку через відвідувачку померло дитинча козулі
Заманювали побаченнями з дівчатами: в Одесі затримали викрадачів людей
Заманювали побаченнями з дівчатами: в Одесі затримали викрадачів людей
Пляжно-карантинний сезон: чи можливе повернення до жорстких обмежень
Пляжно-карантинний сезон: чи можливе повернення до жорстких обмежень

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка