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Активность избирателей меньше, чем 25 октября: исторические выборы мэра Луцка

В Волынской области проходит второй тур выборов городского головы до Луцкого городского совета и повторное голосование за депутатов в Марьяновский поселковый и еще трех сельских советов.

Эти выборы чуть ли не исторические и для многих долгожданные, ведь в Луцке почти 4 года не было мэра, с тех пор как предыдущий глава умер от тяжелой болезни. За все это время перевыборы Верховная Рада так и не назначила.

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Во втором туре за мэрское кресло соревнуются советник городского головы Игорь Полищук от правящей партии За будущее, и самовыдвиженец Богдан Шиба, который уже руководил Луцком с 2006 по 2010 год.

В Луцке вовремя заработали все более сотни участков. Грубых нарушений пока не фиксируют. Однако голосовать жители Луцка не спешат. Активность избирателей еще меньше, чем 25 октября.

Результаты местных выборов 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы 2020. В 15 городах удалось выбрать мэров.

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