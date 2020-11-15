Активність виборців менша, ніж 25 жовтня: історичні вибори мера Луцька

У Волинській області проходить другий тур виборів міського голови до Луцької міської ради та повторне голосування за депутатів до Мар’янівської селищної та ще трьох сільських рад.

Ці вибори ледве не історичні і для багатьох довгоочікувані, адже в Луцьку майже 4 роки не було міського голови, відколи попередній очільник помер від важкої хвороби. За весь цей час перевибори Верховна Рада так і не призначила.

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В другому турі за мерське крісло змагаються радник міського голови Ігор Поліщук від провладної партії За майбутнє, та самовисуванець Богдан Шиба, який уже керував Луцьком з 2006 по 2010 рік.

У Луцьку вчасно запрацювали всі понад сотня дільниць. Грубих порушень поки не фіксують. Однак голосувати лучани не поспішають. Активність виборців ще менша, аніж 25 жовтня.

Результати місцевих виборів 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. У 15 містах вдалося обрати міських голів.