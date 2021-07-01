Аквапарк и бизнес-центр в селе: какие амбициозные задачи ставит перед собой Вильховецкая община

Вильховецкия община, которая первой появилась на Закарпатье пять лет назад, сейчас объединяет шесть горных сел.

Она прогрессивная, активная и является примером для других. В историю успеха общины уже можно записать построение новой школы, отремонтированные дороги, современное уличное освещение и амбулаторию.

Вильховецкий ЦПАУ (центр предоставления админуслуг) — лучший такой сельский центр в Украине, а построенный стадион соответствует стандартам УЕФА. Сейчас инициативная община взялась за более амбициозный проект — собственный аквапарк. Для него выделили почти 20 соток земли.

Территорию аквапарка планируют облагородить, установить душ, лежаки и беседки. В общине посчитали: ежедневно здесь смогут отдыхать более 200 человек. За месяц ОТО будет тратить на содержание аквапарка 100 тыс. грн. Но окупится проект через два года.

Стоимость проекта составляет более 4,5 млн грн. Почти 80% — деньги общины, еще полмиллиона — вклад сельских предпринимателей.

Столько же планируют получить за победу в телевизионном конкурсе Наша громада, который проводится в рамках программы USAID Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность (DOBRE).

Местные жители от этой идеи в восторге, ведь до ближайшего бассейна сейчас 25 километров. Аквапарк строят в центре Вильховецкой общины. Ожидается, что он будет работать с апреля по октябрь.

Но на аквапарке здесь останавливаться не собираются. В планах общины — строительство сельского бизнес-центра.

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