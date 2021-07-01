Аквапарк і бізнес-центр у селі: які амбітні завдання ставить перед собою Вільховецька громада

Вільховецька громада, яка першою з’явилася на Закарпатті п’ять років тому, нині об’єднує шість гірських сіл.

Вона прогресивна, активна і є прикладом для інших. До історії успіху громади вже можна записати зведення нової школи, відремонтовані дороги, сучасне вуличне освітлення і амбулаторію.

Вільховецький ЦНАП (центр надання адмінпослуг) – кращий такий сільський центр в Україні, а збудований стадіон відповідає стандартам УЄФА. Нині ініціативна громада взялась за амбітніший проект – власний аквапарк. Для нього виділили майже 20 соток землі.

Територію аквапарку планують облагородити, встановити душ, лежаки й альтанки. У громаді порахували: щодня тут зможуть відпочивати понад 200 людей. За місяць ОТГ витрачатиме на утримання аквапарку 100 тис. грн. Але окупиться проект за два роки.

Вартість проекту становить понад 4,5 млн грн. Майже 80% – гроші громади, ще півмільйона – внесок сільських підприємців.

Стільки ж планують отримати за перемогу в телевізійному конкурсі Наша громада, який проводять у межах програми USAID Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE).

Селяни від цієї ідеї в захваті, адже до найближчого басейну зараз 25 кілометрів. Аквапарк будують у центрі Вільховецької громади. Очікується, що він працюватиме з квітня по жовтень.

Але на аквапарку тут зупинятися не збираються. У планах громади – будівництво сільського бізнес-центру.

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