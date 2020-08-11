Аллергия на амброзию: симптомы и как предотвратить

Сезон опасного аллергена — амброзии полыннолистной, начался. Период с конца июля до сентября для людей с бронхиальной астмой или склонных к аллергии — это сплошные страдания. При этом медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, чтобы не сделать себе еще хуже.

Только в Черкасской области более 8 тыс. человек страдают от ее пыльцы.

Насморк, першение в горле, головная боль, чихание, плохой сон. Даже с первыми легкими проявлениями стоит идти к врачу. Самолечение недопустимо, отмечает врач.

Людям, склонным к аллергии, заросшие амброзии лучше обходить. После прогулки стоит переодеться, смыть с себя пыльцу, ведь он оседает на одежде и волосах.

Также можно ежегодно проходить курс лечения перед цветением агрессивного сорняка.

Избавиться растения-агрессора непросто. Одна бурьянина способна дать от 30 до 100 тыс. семян. А оно может сохранять всхожесть в почве до 40 лет. Поэтому уничтожать вредителя надо до периода цветения.

Аллергия — одно из самых распро­страненных заболеваний на планете. По информации Всемирной организации здравоохранения, 40% всего населения страдает этой болезнью.

Симптомы аллергии часто можно спутать с ОРВИ, но когда они продолжаются больше двух недель, то стоит задуматься о появлении новой болезни.

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