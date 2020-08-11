Алергія на амброзію: симптоми та як запобігти

Сезон найнебезпечнішого алергену – амброзії полинолистої, розпочався. Період з кінця липня до вересня для людей з бронхіальною астмою чи схильних до алергії – це суцільні страждання. При цьому медики наполегливо рекомендують не займатися самолікуванням, аби не зробити собі ще гірше.

Лише на Черкащині більше 8 тис. людей страждають від її пилку.

Нежить, першіння у горлі, головний біль, чхання, поганий сон. Навіть з першими легкими проявами варто йти до лікаря. Самолікування неприпустиме, наголошує лікар.

Людям, схильним до алергії, зарослі амброзії краще оминати. Після прогулянки варто переодягнутися, змити із себе пилок, адже він осідає на одязі і волоссі.

Також можна щороку проходити курс лікування перед цвітінням агресивного бур’яну.

Позбутися рослини-агресора непросто. Одна бур’янина здатна дати від 30 до 100 тис. насінин. А воно може зберігати схожість у ґрунті до 40 років. Тому знищувати шкідника треба до періоду цвітіння.

Алергія – одне з найпоширеніших захворювань на планеті. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, 40% всього населення страждає на цю хворобу.

Симптоми алергії часто можна сплутати з ГРВІ, але коли вони тривають більше двох тижнів, то варто задуматися про появу нової хвороби.

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