Амбулатория в грибке и один врач на 4 села: как лечат людей на Волыни

Без пола и с огромными грибами на стенах – так лечат жителей четырех волынских сел в амбулатории села Сокол. На прием к семейному врачу – очередь. Он здесь один на 4 села. Ждут и мамы с детьми, и пенсионеры. Пациенты ютятся в маленьком коридоре.

На все помещение – лишь один уцелевший кабинет, который еще не уничтожил грибок. Но он тесноват для работы семейного врача и предоставления всех медицинских услуг. Грибок полностью уничтожил пол, страшно ступить, и уже доедает стены. Даже дышать здесь трудно – в горле и носу сразу печет.

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Медики пытались сделать в кабинетах ремонт, но все напрасно. Только деньги на ветер. Что дальше делать медики не знают. Еще в мае им выделили другое помещение бывшей аптеки в центре Сокола. Но до сих пор голова села не сделал никаких документов для переезда и ремонта. Люди жалуются: он просто не хочет его отдавать, потому что имеет другие планы.

Лечиться и работать в таких условиях нельзя, признают чиновники. Поэтому амбулаторию предлагают перенести в другое село. Но люди против – потому что туда даже автобусы не ездят.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в амбулатории на Волыни грибы в кабинетах и прогнивший пол.

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