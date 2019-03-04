Амбулаторія в грибку та один лікар на 4 села: як лікують людей на Волині

Без підлоги та з величезними грибами на стінах – так лікують жителів чотирьох волинських сіл в амбулаторії села Сокіл. На прийом до сімейного лікаря – черга. Він тут один на 4 села. Чекають і мами з дітками, і пенсіонери. Пацієнти туляться у маленькому коридорі.

На все приміщення – лише один вцілілий кабінет, який ще не знищив грибок. Та він затісний для роботи сімейного лікаря та надання усіх медичних послуг. Грибок повністю знищив підлогу, страшно ступити, і вже доїдає стіни. Навіть дихати тут важко – у горлі та носі одразу пече.

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Медики намагалися зробити в кабінетах ремонт, але все дарма. Лише гроші на вітер. Що далі робити медики не знають. Ще в травні їм виділили інше приміщення колишньої аптеки в центрі Сокола. Та досі голова села не виготовив жодних документів для переїзду та ремонту. Люди нарікають: він просто не хоче його віддавати, бо має інші плани.

Лікуватися і працювати в таких умовах не можна, визнають чиновники. Тому амбулаторію пропонують перенести до іншого села. Та люди проти – бо туди навіть автобуси не їздять.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в амбулаторії на Волині гриби у кабінетах і прогнила підлога.

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