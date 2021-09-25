Ангела Меркель йде: хто кандидати на виборах у Німеччині і який їхній рейтинг

До старту голосування у Німеччині лишилося менше доби. Передвиборчі перегони увійшли у фінальну стадію. І партія Меркель Християнсько-демократичний союз зараз не лідер соціологічних опитувань, вона лише на другому місці.

Веде на вибори соратник Меркель – Армін Лашет. Його кампанію канцлер активно підтримувала.

Виборцям партія Меркель може запропонувати все ту ж помірковану і прогнозовану політику, до якої вони звикли. Та відсутність бажання до змін зараз, певне, найслабша сторона ХДС, вважають експерти.

Зберегти контроль над владою християнські демократи знову можуть у складі так званої великої коаліції – разом із соціал-демократами. Однак від цього союзу німці дуже втомилися.

Та й у соціал-демократів куди більше бажання заправляти балом власноруч. СДПН – тріумфатори передвиборчих рейтингів. То ж лідер політичної сили Олаф Шольц може обійняти пост канцлера – вперше за 16 років після Герхарда Шредера. Політичний наставник нині голова ради директорів компанії Роснєфть. А самого Шольца часто іменують “другом Кремля”. І такий результат перегонів може стати найгіршим для України.

Ті у Німеччині, хто прагне відчутних змін, підтримують політичні сили на зразок вільних демократів чи зелених.

Зелені здійснили прорив навесні, коли вирвалися у лідери політичних перегонів. Однак кандидатка у канцлери припустилася кількох серйозних промахів.

Зелені, вірогідно, стануть учасниками однієї з коаліцій і претендуватимуть на пост міністра закордонних справ. Для України важливо, що вони є противниками роботи газогону “Північний потік-2”. Питання лише в тому, наскільки впливовим буде їхній голос в уряді. А це залежить як від результату виборів, так і від майбутніх політичних торгів.

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