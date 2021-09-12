Выборы в Германии: рейтинг социал-демократов растет

Социал-демократическая партия Германии (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), что является старейшей политической партией стране, увеличивает отрыв от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) за 14 дней до выборов в Германии.

Согласно опросам издания Bild, что касается выборов в Бундестаг, рейтинг СДПГ по сравнению с результатами прошлой неделе вырос до 26%.

Блок ХДС / ХСС поддерживают 20% избирателей их рейтинг по сравнению с прошлой неделей не изменился.

Даже в случае победы с таким результатом СДПГ необходимо будет договариваться с другими политическими силами о формировании коалиции.

На третьем месте — партия Зеленых, рейтинг которой снизился на один пункт до 15%. Зеленые только на два пункта опережают Свободную демократическую партию, за которую готовы проголосовать 13% избирателей.

Рейтинг правопопулистской Альтернативы для Германии составляет 11% (-1%), Левой партии — 6% (-1%).

Во вторник, 7 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель раз выступила с речью во время заседания Бундестага накануне парламентских выборов.

Канцлер говорила о предотвращении изменения климата, развитие зеленой энергетики и борьбу с терроризмом и кибератаками.

Между тем Меркель назвала предстоящие парламентские выборы в Германии выбором направления развития страны. Также она агитировала за своего однопартийца Армина Лашета.

Кроме того, немецкий канцлер предостерегла о возможном союза Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых с Левой партией.

Источник: Bild