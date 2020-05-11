Антикризисный штаб, обеды и аппараты ИВЛ: как одесский бизнес помогает медикам

В Одессе предприниматели, которые вынуждены были приостановить бизнес из-за пандемии — активно помогают в борьбе с Covid-19. В частности, готовят и возят еду для медиков и пациентов больниц. А также создали антикризисный штаб, усилиями которого закупили необходимые аппараты вентиляции легких и средства защиты.

Одессит Георг ежедневно кормит обедами медицинских работников и пациентов опорной больницы для больных коронавирусом. Это, говорит мужчина, меньшее, чем он может помочь в борьбе с инфекцией. На время пандемии один из его магазинов закрылся и прибыль упала почти втрое. Сейчас работает только одно заведение, и, несмотря на уменьшение количества клиентов, режим работы почти не изменился.

Несмотря на финансовые убытки из-за коронавирусного кризиса, предприниматели понимали, что только благодаря совместным усилиям можно раньше завершить карантин. И создали антикризисный штаб Одесса против Covid -19, к которому присоединились 200 представителей бизнеса. Всего за 50 дней собрали почти 136 млн грн и обеспечили экстренные необходимости больниц области и города — от средств личной безопасности к аппаратам вентиляции легких.

Факты ICTV ранее писали о том, как бизнес помогает в борьбе с коронавирусом.