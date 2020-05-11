Антикризовий штаб, обіди та апарати ШВЛ: як одеський бізнес допомагає медикам

В Одесі підприємці, які змушені були призупинити бізнес через пандемію – активно допомагають у боротьбі з Covid-19. Зокрема, готують і возять їжу для медиків та пацієнтів лікарень. А також створили антикризовий штаб, зусиллями якого закупили необхідні апарати вентиляції легень та засоби захисту.

Одесит Георг щодня годує обідами медичних працівників і пацієнтів опорної лікарні для хворих на коронавірус. Це, каже чоловік, найменше, чим він може допомогти в боротьбі з інфекцією. На час пандемії один із його магазинів зачинився і прибуток упав майже втричі. Нині працює лише один заклад, і, попри зменшення кількості клієнтів, режим роботи майже не змінився.

Попри фінансові збитки через коронавірусну кризу, підприємці розуміли, що лише завдяки спільним зусиллям можна раніше завершити карантин. І створили антикризовий штаб Одеса проти Covid -19, до якого долучилися 200 представників бізнесу. Загалом за 50 днів зібрали майже 136 млн грн і забезпечили екстрені потреби лікарень області та міста – від засобів особистої безпеки до апаратів вентиляції легень.

Факти ICTV раніше писали про те, як бізнес допомагає у боротьбі з коронавірусом.