Артисты получают копейки! Что такое роялти и как не пойти под суд за музыку в кафе

Кто заплатит за музыку – вопрос, который давно волнует украинских музыкантов. К слушателям претензий нет – они платят, когда приходят на концерты или покупают пластинки. Проблема в тех, кто пользуется музыкой на коммерческой основе и не платит.

Рынок роялти в Украине достигает сотни миллионов долларов, но музыканты получают из этого копейки. И если во всем мире артисты зарабатывают именно с роялти, то в Украине все наоборот: музыкантов кормят концерты, а вот роялти где-то пропадают.

Чтобы система роялти работала в Украине, лидер Другої ріки Валерий Харчишин объединился со многими другими украинскими музыкантами. Вместе создали Украинское агентство по авторским и смежным правам. Теперь отстаивают свои права на достойную оплату, точнее – роялти.

— Музыка — это такой же продукт, как хлеб и соль. И за продукт следует платить.

В кафе, барах, ресторанах, магазинах и фитнес-центрах музыка не всегда звучит лицензионно. За такое “пиратство” можно подать в суд. Чтобы не получить штраф, владельцу заведения нужно заключить договор с авторами музыки.

Сумма роялти разная и зависит от многих факторов — расположения и площади заведения. Впрочем, сумма абсолютно некритическая для бизнеса.

— В пределах сотен, если речь идет о малых заведениях общепита. Возможно, с тремя нулями – это от огромных торговых центров. Это не значительная сумма для бизнеса. Завдения должны понимать, что такими незначительными вкладами вы делаете большое дело, потому что вас много. Украина большая, – отмечает Харчишин.

Музыканты о помощи не просят, но призывают оплачивать услугу, которую они предоставляют. Соглашение с Агентством авторских и смежных прав может заключить любой бизнес во всех регионах Украины.

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