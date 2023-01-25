Мифы обрастают, а нам их выковыривать: Ирма Витовская об украденном россиянами украинском наследии

Актриса театра и кино Ирма Витовская высказалась об украденном россиянами украинском наследии. Именно она принимает участие в проекте FILM.UA о самых известных кражах граждан страны-агрессора.

Говорит, что первый факт мародерства осуществлен в XII веке, по мнению историков и культурологов. Речь идет о украденной Вышгородской иконе, которая сейчас Свято-Владимирская святыня в РФ.

— Дальше так системно идет Московия, империя, СССР. Они последовательно извлекали из Украины не только историческое наследие, но и культурное, художественное. Это не только древностями, архивами или произведениями искусства, это также людьми. Часто создавались такие условия, когда человек выбирал служение им, поскольку у него другого пути не было — шантаж, голод, запрет на выезд, — отмечает Ирма.

Добавляет, ничего удивительного в том, что Россия, попадая на территории, все уничтожает. Это не просто вывоз материальных ресурсов, а вымывание настоящего владельца.

— Таким образом – присвоение себе, как единственному монополисту на эти произведения. Оттуда еще вложение в одну идею о единой земле, истории и том, что это все один народ. В это все давно верят россияне, – отметила Витовская.

Говорит, все эти мифы, которые мы можем наблюдать сегодня, пошли еще со времен Ивана Грозного, дальше Екатерина II все довела “до идеала”, СССР внес свои коррективы.

— Идет такая дезориентация русских поколений, что все эти мифы обрастают, а нам придется выковыривать их очень долго, — подчеркнула актриса.

Отмечает, когда раскроется вся эта созданная в РФ “бульба”, наступит большое отчаяние, а потому распад неизбежен.

— Мы разорвем эти культурные кандалы только тогда, когда сами себя изучим. Чтобы выиграть эту войну, мы должны отвоевать не только настоящее, но и будущее. Сделать все так, чтобы в будущем не было реванша… Мне хотелось бы, чтобы Украина стала одной из площадок для видения, какой будет Россия, — сказала Витовская.

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