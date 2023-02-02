Артисти отримують копійки! Що таке роялті та як не піти під суд за музику в кафе

Хто заплатить за музику – питання, яке давно хвилює українських музикантів. До слухачів претензій немає – вони платять, коли приходять на концерти чи купують платівки. Проблема через тих, хто користується музикою на комерційній основі та не платить.

Ринок роялті в Україні досягає сотні мільйонів доларів, але музиканти отримують із цього копійки. І якщо у всьому світі артисти заробляють саме з роялті, то в Україні все навпаки: музикантів годують концерти, а от роялті десь пропадають.

Аби система роялті працювала в Україні, лідер Другої ріки Валерій Харчишин об’єднався з багатьма іншими українськими музикантами. Разом створили Українську агенцію з авторських та суміжних прав. Тепер відстоюють свої права на гідну оплату, точніше – роялті.

– Музика – це такий же продукт, як хліб і сіль. І за продукт треба платити.

У кафе, барах, ресторанах, магазинах і фітнес-центрах музика не завжди звучить ліцензійно. За таке “піратство” можна подати до суду. Щоб не отримати штраф, власнику закладу потрібно укласти договір з авторами музики.

Сума роялті різна та залежить від багатьох факторів – розташування і площі закладу. Проте вона абсолютно не критична для бізнесу.

– У межах сотень, якщо йдеться про малі заклади громадського харчування. Можливо, з трьома нулями – це якщо від величезних торговельних центрів. Це не є значною сумою для бізнесу. Заклади мають розуміти, що такими незначними внесками ви робите велику справу, тому що вас багато. Україна велика, – зауважує Харчишин.

Музиканти про допомогу не просять, але закликають оплачувати ту послугу, яку вони надають. Угоду з Агенцією авторських та суміжних прав може укласти будь-який бізнес у всіх регіонах України.

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