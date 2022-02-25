Атака на Киев: каким ударам подверглась столица и что происходит сейчас

Киев уже второй день как Россия пошла открытой войной на Украину просыпается под звуки взрывов и сигналов тревоги. Около 4:30 утра во многих районах города были слышны разрывы.

По оперативной информации, это силы противовоздушной обороны сбили вражеский самолет. Он рухнул в Дарницком районе. Обломками всыпали жилой массив Осокорки. В результате чего загорелся жилой дом.

Пожар удалось погасить в 05.37. ГСЧС сообщает, что из дома спасены 20 человек, травмированы 8 человек и эвакуированы 150 человек.

Советник министра МВД Антон Геращенко также сообщил, что над Киевом была сбита и крылатая ракета Калибр.

После предупреждения об опасности люди скрывались в бомбоубежищах во всех районах столицы. С собой брали тревожные чемоданы, минимальный запас воды и домашних животных.

В сети начали разгонять, что в 3:00 может что-то быть. Потом мы еще в Twitter посмотрели, что об этом говорят и хакеры из Anonymous. Поэтому мы решили – лучше здесь, чем там, – говорит киевлянин, который провел эту ночь в бомбоубежище.

По состоянию на 07:11 в Киеве объявили воздушную тревогу и включили сирены. Жителей города просят немедленно перейти к укрытию.

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