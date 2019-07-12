АТОбайки: в Україні зняли серіал про кумедні випадки на війні

Кумедні випадки у війні на Сході – ми мало про них знаємо, але вони є. У які ж незвичні перипетії потрапляли наші бійці вирішили розповісти кінематографісти у новому серіалі АТОбайки.

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Пригоди написані з реальних подій – кажуть автори.

Напередодні у Нацгвардії презентували першу серію. До речі нацгвардійці активно знімаються в українських фільмах. Не виняток і АТОбайки, сценарій писали за однойменною книгою Володимира Бульби і Микити Кашницького. Глядачі тепло зустріли кіноверсію пригод наших військових.

На першу серію Міністерство інформаційної політики витратило 1,7 мільйона гривень.

Режисер – Денис Тарасов, відомий за серіалами, зокрема Пацики та Копи на роботі, сподівається, що прокат телеканалами і схвальна реакція глядачів дозволять розповісти й інші серії веселих пригод наших захисників мільйонам українців.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, що лишилося за кадром серіалу Чорнобиль.

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