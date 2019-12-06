Автомобильная аптечка: сколько стоит и список обязательных лекарств

На ней любят экономить, впрочем, порой именно от содержания аптечки может зависеть жизнь человека. Обычно, украинские водители тратят на нее 100 или 200 гривен, а должны, по крайней мере 5% от стоимости автомобиля. А зачем платить больше – ее содержание никто не проверяет. А за то, что в транспорте нет аптечки – даже штрафа не предусмотрено, только предупреждение от полицейских.

Эксперты же отмечают – просто иметь перечень медицинских средств недостаточно. Важно уметь их применять. Впрочем, курсы домедицинской помощи посещают единицы. В отличие от количества украинских водителей.

И равнодушие начинается с покупки обычной автомобильной аптечки. По правилам, она должна быть в каждой машине, на практике – водители ее не замечают годами.

Что у кого болит – именно по такому принципу, как правило, столичные водители и комплектуют свои аптечки, обычно это зеленка и перекись водорода. Впрочем, во время аварии все это лишнее, уверены специалисты.

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Состав автомобильной аптечки, в Украине последний раз обновляли 2013 года. По стандарту – в ней больше нет медикаментов, потому что они портятся от перепада температур. Зато акцент на средствах для остановки кровотечения.

Парамедики отмечают, цена аптечки для всей семьи должна быть не ниже 5% от стоимости автомобиля. И это европейские нормы.

По факту нормальная автомобильная аптечка не для полиции. А для себя, которая спасет жизнь, она начинается от 60,70 долларов на одну персону. Здесь у нас есть гелевые бинты для борьбы с ожогами, салфетки чтобы обрабатывать рану, гемостатическое средство, которое остановит нам кровотечение, если оно, например, с шеи, где мы не наложим жгут, – Ярослав Ус, руководитель Всеукраинского союза парамедиков.

Права есть у каждого, а помощь оказать умеют единицы – такие украинские реалии. В Германии гражданам не дают водительских прав, пока те не пройдут двухдневный курс по оказанию медицинской помощи. В Швейцарии такой тренинг происходит не меньше недели. В нашей же стране за отсутствие аптечки в автомобиле даже штрафа нет – только предупреждение от полиции.

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