Штрафы за одежду без светоотражающих элементов за границей и ситуация в Украине

Чуть ли не самой распространенной причиной дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это низкая видимость людей на дороге. Особенно в зоне риска дети, которые возвращаются после занятий в школе, когда на улице уже темно. Чтобы уберечь маленьких украинцев – всем ученикам начальных классов должны были еще 1 сентября раздать защитные жилеты. Уже и деньги в дорожном фонде предусмотрели, и презентацию сделали. Впрочем, правительство изменилось и об обещании забыли. И украинцы не спешат покупать для своей малышни светоотражающие подвески, браслеты или наклейки.

Эксперты отмечают, ношение флайтеров снижает риск наезда на пешехода на 85%. За рубежом, за такое нарушение можно заплатить штраф, у нас пока никакого наказания.

Школа в селе Боднарь, в Ивано-Франковской области расположена вдоль дороги международного значения. На скорости здесь гонят тысячи автомобилей. Не раз дети попадали в аварии. Вблизи школы пытались установить светофор. И водители его игнорировали. Ведь здесь крутой подъем, и если тормозить, особенно зимой, это может вызвать ДТП.

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Купить фликеры не сложно – было бы желание родителей. И его продавцы пока не замечают. Светоотражающие мелочи можно не только заказать через интернет, в магазинах демонстрируют – производители детской одежды уже специально украшают защитными элементами.

Между тем специалисты отмечают: в темной одежде человека заметно на расстоянии 20-30 метров. Но стоит только надеть светоотражающий элемент, и в поле зрения автомобилиста пешеход попадет не менее 130 метров. За рубежом за отсутствие светоотражателя штрафуют.

Без светоотражающих элементов на одежде, на улицу не выйти в Дании, Швеции, Норвегии и Эстонии. В Финляндии жесткие правила уже повлияли на статистику – за последние несколько лет от наезда автомобиля в ночное время там не погиб ни один пешеход. Между тем украинские чиновники даже не обещают рассмотреть эту проблему.

Факты ICTV ранее писали о сравнении штрафов за нарушение ПДД в Украине и Польше.

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