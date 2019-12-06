Автомобільна аптечка: скільки коштує та список обов’язкових ліків

На ній полюбляють економити, утім, деколи саме від вмісту аптечки може залежити життя людини. Зазвичай, українські водії витрачають на неї 100 або 200 гривень, а повинні, принаймні 5% від вартості автомобіля. Та навіщо платити більше – її вміст ніхто не перевіряє. А за те, що в у транспорті немає аптечки – навіть штрафу не передбачено, лише попередження від поліцейських.

Експерти ж наголошують – просто мати перелік медичних засобів недостатньо. Важливо вміти їх застосовувати. Утім, курси домедичної допомоги відвідують одиниці. На відміну від кількості українських кермувальників.

Та людська байдужість починається із покупки звичайної автомобільної аптечки. За правилами, вона повинна бути у кожній машині, на практиці – водії її не помічають роками.

Що у кого болить – саме за таким принципом, зазвичай, столичні водії і комплектують свої аптечки, зазвичай це зеленка і перекис водню. Утім, під час аварії усе це зайве, впевнені фахівці.

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Склад автомобільної аптечки, в Україні востаннє оновлювали 2013 року. За стандартом – у ній більше немає медикаментів, бо вони псуються від перепаду температур. Натомість, акцент на засобах для зупинки кровотечі.

Парамедики наголошують, ціна аптечки для усієї сім’ї має бути не нижча 5 % від вартості автомобіля. І це європейські норми.

По факту нормальна автомобільна аптечка не для поліції. А для себе, яка врятує життя, вона починається від 60,70 доларів на одну персону. Тут в нас є гелеві бінти для боротьби з опіками, серветки щоб обробляти рану, гемостатичний засіб, який зупинить нам кровотечу, якщо вона, наприклад, з шиї, де ми не накладемо джгут, – Ярослав Вус, керівник Всеукраїнської спілки парамедиків.

Права є чи не у кожного, а допомогу надати вміють одиниці – такі українські реалії. У Німеччині громадянам не дають водійських прав, поки ті не пройдуть дводенний курс із надання медичної допомоги. У Швейцарії такий тренінг відбувається не менше тижня. У нашій державі за відсутність аптечки в автомобілі навіть штрафу немає – лише попередження від поліції.

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