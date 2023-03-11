Видели куски тел, лиц не было ни у кого — трагические истории жителей Изюма

Более 50 погибших только в одном доме. До сих пор неизвестно точное количество жертв авиаудара по высотке на улице Памяти в Изюме.

Год спустя бывшие жители дома и родственники погибших собрались на месте трагедии. Некоторые так и не нашли родных, так и не смогли похоронить их. Люди несли цветы, лампадки, на развалинах — импровизированные мемориалы памяти.

Погибали целые семьи. В подвал этой 5-этажки приходили прятаться и из других домов — уцелеть удалось единицам.

Михаил Яцентюк потерял семерых членов своей семьи: 97-летнюю тетю, жену, дочь с зятем и трех внуков: самой маленькой Арине было три с половиной года. Все вместе они прятались в подвале дома.

— Через месяц-полтора оккупанты дали кран или что-то такое и разрешили нашим ребятам из ГСЧС проводить раскопки. Видела все эти тела. Куски тел, куски. Лиц не было ни у кого, — рассказывает Татьяна Табакина, жительница Изюма.

По официальным данным, Изюм россияне разбили на 80%. А потом оккупировали.

— Я каждый день приходил, помогал ГСЧС, рассказывал, где, что копать. Что я вам скажу, таков “русский мир”. Пришел, разгромил, разбомбил, нас избил, сколько судеб загубил, сколько людей, — добавил Михаил Яцентюк, житель Изюма.

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